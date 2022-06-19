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Факты / Происшествия

Армия РФ ударила ракетами по Харькову: частично повреждено предприятие

Юля Захарченко, редактор ленты
Армия РФ ударила ракетами по Харькову: частично повреждено предприятие

Российские войска ударили ракетой по предприятию в Индустриальном районе Харькова. В результате вражеского обстрела повреждено одно из производственных помещений.

По данным Харьковской областной прокуратуры, российская армия произвела ракетные обстрелы посреди дня 18 июня. Прокуроры и полицейские осмотрели место происшествия.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение сроком от восьми до 12 лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня в Изюмском районе оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Предварительно зафиксировано попадание нескольких российских ракет, в результате чего повреждены жилые дома.

На месте ракетных ударов произошел масштабный пожар, который пытаются локализовать и в дальнейшем ликвидировать спасатели.

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