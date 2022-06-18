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Факты / Происшествия

В Донецке обстреливают центр города

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Донецке обстреливают центр города

Временно оккупированный Донецк находится под обстрелами. Судя по видео, которые публикуют в соцсетях, под огнем оказался центр города – Ворошиловский район.

На снятых очевидцами кадрах виден большой столб густого темного дыма за жилыми кварталами.

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Местные сообщают о взрывах на складах боеприпасов российских оккупантов.

Жителей Донецка просят не покидать укрытие из-за непрерывного массированного обстрела.

Накануне 17 июня сообщалось, что на территории Донецка горела военная база армии Российской Федерации. Местные жители сообщали о взрывах в оккупированном украинском городе.

В сети также появилась неподтвержденная информация о попадании снаряда в дом так называемой чиновницы ДНР.

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