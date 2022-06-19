РФ может нанести новые ракетные удары по железной дороге в Черниговской области — Чаус

Июнь, 19 в 19:40

В Черниговской области сегодня российская армия может нанести новые ракетные удары по объектам железной дороги. Местных жителей призывают в случае сигнала воздушной тревоги находиться в укрытиях или бомбоубежищах.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подчеркнул, что все соответствующие службы и руководители общин предупреждены.

– Внимание! Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги в Черниговской области. Обращаюсь к гражданам: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. В случае поступления предупреждения об угрозе на приложение в телефоне или сигнале сирены следуйте в укрытие, — подчеркнул Чаус.

Черниговская область — одна из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами, поэтому пиротехники работают для ликвидации угроз. Чтобы завершить этот процесс, саперам могут понадобиться годы, отметил Чаус.

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Пиротехнические подразделения уже осуществили более 2 тыс. выездов и обезвредили более 28 тыс. взрывоопасных предметов.

Специалисты будут продолжать обследовать территории, маркировать, создавать карты и схемы опасных участков, информировать о найденных взрывоопасных предметах и как с ними обращаться.