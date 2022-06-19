В боях под Изюмом погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин

Июнь, 19 в 16:46

В ходе боевых действий на фронте погиб основатель и руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин. Об этом сообщил экс-нардеп Олег Тягнибок в воскресенье, 19 июня.

По его словам, Куцин погиб во время боев на Изюмском направлении.

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Его гибель в комментарии изданию Эспрессо подтвердила спикер партии ВО Свобода Кристина Равлюк. Она отметила, что это произошло “от прямого попадания во время совещания”.

Олегу Куцину было 56 лет. С 2015 года он возглавлял Легион Свободы, комбатантское объединение членов ВО Cвобода. Являлся членом политсовета всеукраинского объединения и возглавлял Закарпатскую областную партийную организацию.

Куцин участвовал в войне на востоке Украины, которую развязала Россия в 2014 году. Тогда он инициировал создание добровольческой штурмовой роты Карпатской Сечи. В 2015 году подразделение вошло в состав 93-й механизированной бригады ВСУ.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Карпатская Сечь обороняла Киев, держала позиции в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. На данный момент подразделение находится на Изюмском направлении.

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Источник: Олег Тягнибок, Эспрессо

Фото: Олег Куцин