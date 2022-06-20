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Факты / Происшествия

В Харькове раздаются взрывы: жителей призывают находиться в укрытии

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Харькове раздаются взрывы: жителей призывают находиться в укрытии
Фото: ГСЧС

Украинские издания сообщают о взрывах на территории Харькова. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах, поскольку существует вероятность обстрелов российской армии.

Стоит отметить, что в последний раз сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучал сегодня с 18:30 до 18:58 — то есть в течение 28 минут.

Перед этим в течение суток было еще две воздушные тревоги. Одна из них продолжалась в течение 1 часа 54 минут (с 17:04 до 18:58). А вторая началась утром с 08:39 до 09:00 (длилась около 21 минуты).

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