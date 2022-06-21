Июнь, 20 в 23:10

В Сумской области из двух вражеских беспилотных летательных аппаратов сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины, в результате чего погиб один человек и ранен еще один мирный житель. Российская армия обстреляла область из минометов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что после 18:00 начались обстрелы Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин из ствольной и реактивной артиллерии. В общей сложности зафиксировано 28 прилетов, однако обошлось без пострадавших и разрушений.

Вскоре из территории России произошло 23 минометных выстрела по Белопольской общине и 32 минометных выстрела по Великописаревской общине. К счастью, мирные жители не погибли.

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Российские войска открыли огонь по Зноб-Новгородской общине, где в общей сложности зафиксировано семь прилетов из миномета, однако никто не пострадал.

Также сегодня утром российская армия с территории РФ обстреляла Середино-Будскую общину артиллерийским огнем, где зафиксировано 30 прилетов.