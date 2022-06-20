Июнь, 20 в 10:24

СМИ сообщают о десятках взрывов и пожаре на острове Змеиный. Об этом пишет Думская со ссылкой на собственные источники.

— Источники Думской сообщают о десятках взрывов и пожаре на острове Змеиный. В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые были слышны, начиная с 4.30. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного, — отмечает издание.

Официальной информации о взрывах на Змеином и пожаре на острове пока нет.

11 июня компания Planet Labs обнародовала спутниковые снимки, на которых видно, что российские оккупанты на захваченном украинском острове Змеиный установили новые комплексы противовоздушной обороны.

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Группы специалистов, которые действуют по методам “разведки по открытым данным” (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

Они способны поражать воздушные цели, расположенные на расстоянии 15 км и на высоте до 10 км.