Российская армия ударила по Шебелинскому нефтеперерабатывающему заводу

Июнь, 20 в 21:53

В Харьковской области войска Российской Федерации ударили по Шебелинскому нефтеперерабатывающему заводу.

Стоит отметить, что село Шебелинка – это крупнейшее нефтяное месторождение в Украине. Украинские издания сообщают о сильном и густом дыме над заводом, возникшем в результате российских обстрелов.

В последние дни украинские защитники фиксируют российские удары из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами.

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За последние сутки российские войска ударили по промышленной зоне и учебным заведениям, подчеркнул глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов. Армия России бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам.

Только за сегодняшний день в течение дня погибли три человека — 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее. В результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова известно о двух раненых мирных жителях.