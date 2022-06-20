Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Харькове слышны взрывы — очевидцы

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
В Харькове слышны взрывы — очевидцы

В Харькове слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители. Официального подтверждения информации пока нет.

Но, по словам харьковчан, под российские обстрелы попала восточная часть Харькова.

Сейчас смотрят

Также сообщают о взрывах в Одессе. По неофициальной информации, на подлете к городу украинские силы ПВО сбили очередную российскую ракету Оникс.

Местные СМИ публикуют фото, где столб дыма поднимается над Одессой.

На 117-й день полномасштабной войны российские оккупанты обстреливают населенные пункты на Харьковщине и пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

На Запорожье и Донетчине захватчики обстреливали территории из самолетов Су-25. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка