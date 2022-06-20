В Харькове слышны взрывы — очевидцы
Требует проверки
В Харькове слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители. Официального подтверждения информации пока нет.
Но, по словам харьковчан, под российские обстрелы попала восточная часть Харькова.
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Также сообщают о взрывах в Одессе. По неофициальной информации, на подлете к городу украинские силы ПВО сбили очередную российскую ракету Оникс.
Местные СМИ публикуют фото, где столб дыма поднимается над Одессой.
На 117-й день полномасштабной войны российские оккупанты обстреливают населенные пункты на Харьковщине и пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.
На Запорожье и Донетчине захватчики обстреливали территории из самолетов Су-25. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.