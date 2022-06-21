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Факты / Происшествия

В Киевской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

В Киевской области раздаются взрывы. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Стоит отметить, что в столице началась воздушная тревога с 20:56, а в Киевской области с 20:59. А уже через несколько минут после сигнала о воздушной опасности раздались взрывы.

В Вооруженных силах Украины ранее подчеркнули, что появилась информация о запуске российских ракет, поэтому есть высокая угроза ракетных ударов.

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Также российские войска пытаются истощить защитников Украины в восточных областях. Артиллерия российской армии обстреливает наши позиции всю ночь, а к утру враг пытается перейти к наступательным действиям.

Однако украинские бойцы не только сдерживают артиллерийское давление врага, но и наносят максимальные потери, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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