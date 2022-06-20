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Факты / Происшествия

В Одессе раздаются взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Одессе раздаются взрывы

Сегодня, 20 июня, утром в Одессе были слышны взрывы.

Об этом сообщает местное издание Думская.

По предварительным данным, во время воздушной тревоги наши военные сбили вражескую ракету.

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Местных жителей призывают не выходить из укрытий до окончания тревоги.

ОБНОВЛЕНО в 7.40

Впоследствии сообщили о еще одной сбитой ракете.

В Оперативном командовании Юг рассказали, что Одесскую область оккупанты обстреляли крылатыми ракетами типа Оникс — лупили из берегового ракетного комплекса с территории оккупированного Крыма.

Ночью захватчики попытались ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

В обоих случаях Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты в воздухе.

Война в Украине длится уже 117-й день.

Источник: Думская
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