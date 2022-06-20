Июнь, 20 в 0:05

В Сумской области зафиксировали взрывы в результате российских обстрелов. Под вражескими обстрелами находилась Середино-Будская община, а в середине дня российские войска открыли минометный огонь.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что специалисты зафиксировали 10 прилетов по территории общины, три из них – по городу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, однако данные о разрушениях уточняются.

В ночь с 18 на 19 июня российская армия несколько раз открыла огонь из территории РФ по Середино-Будской общине. Вражеские войска били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда.

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Повреждены по меньшей мере 10 частных домов мирных жителей и хозяйственные постройки. Один дом разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса. Информация о пострадавших или погибших еще уточняется, подчеркнул глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.