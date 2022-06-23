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Факты / Происшествия

Пожар в скадовском порту: местные говорят о прилете двух ракет

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Пожар в скадовском порту: местные говорят о прилете двух ракет

Во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы. По предварительным данным, под ракетный удар попал местный порт.

В сети распространяются видео, на которых видно, что над портом стоит столб дыма в результате пожара.

Также местные жители говорят, что в порт прилетели два ракеты. Другой информации относительно происшествия в городе нет.

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Мэр Скадовска Александр Яковлев подтвердил информацию о взрывах. По его данным, они раздались в промышленной зоне в районе порта.

— В Скадовск только что снова прилетело. Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Берегите себя. Попадание в промышленную зону в районе порта, – отметил Александр Яковлев.

Также сообщается, что взрывы были слышны и в Новой Каховке, где находится одна из самых больших группировок российских оккупантов.

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