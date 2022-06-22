В результате ракетных обстрелов Николаева в среду, 22 июня, ранения получили три человека. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также повреждены пять многоэтажных домов, в которых осколками и взрывными волнами вынесло окна и двери подъездов.

Повреждение разной степени зафиксировано в восьми частных домах. Преимущественно это окна, входные двери, крыши и заборы.

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Сенкевич уточнил, что еще в результате ракетного удара пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось растительное масло.

Всего от ГСЧС на месте работают 17 спецавтомобилей и 64 спасателя, а также аварийные бригады АО Николаевводоканал, АО Николаевоблэнерго, АО Николаевгаз.

— В конкретном случае они (российские войска, — Ред.) попали в предприятие, продающее масло. То есть это полностью частное, гражданское предприятие. К сожалению, одна из ракет попала в емкость для хранения масла. Продолжаются меры по тушению пожара. Борьба с огнем очень сложная, потому что большая площадь и горит масло. Пока информации о погибших нет, исчезнувших также. Один человек получил ожоги и сейчас в больнице, – сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Как сообщалось, в среду, 22 июня, семь российских ракет ударили по Николаеву. Ранее было известно об одном погибшем и двух раненых, а также о четырех разрушенных частных домах и двух предприятиях. Позже Александр Сенкевич уточнил, что информация о погибшем не подтвердилась.

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