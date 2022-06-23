Июнь, 22 в 22:31

В пригороде Днепра раздались взрывы перед воздушной тревогой. По данным украинских изданий, произошло по меньшей мере три взрыва.

После взрывов в Днепропетровской области началась воздушная тревога в 22.17. Вместе с этим опасность остается в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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Перед этим раздались взрывы в Харькове во время воздушной тревоги. В Вооруженных силах Украины отметили, что город находится под прицельными обстрелами российских войск.