В пригороде Днепра раздались взрывы перед воздушной тревогой
Фото: МВД
В пригороде Днепра раздались взрывы перед воздушной тревогой. По данным украинских изданий, произошло по меньшей мере три взрыва.
После взрывов в Днепропетровской области началась воздушная тревога в 22.17. Вместе с этим опасность остается в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
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Перед этим раздались взрывы в Харькове во время воздушной тревоги. В Вооруженных силах Украины отметили, что город находится под прицельными обстрелами российских войск.