22 июня вечером в Ахтырском районе Сумской области во время патрулирования территории автомобиль полицейских наехал на мину и подорвался, двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, на место происшествия выехали взрывотехники и следователи, но потом раздался второй взрыв. В результате ранения получили еще пятеро, один человек погиб на месте.

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Что касается ситуации в регионе ночью, то она прошла спокойно, без обстрелов.

20 июня в Сумской области два беспилотника врага сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины, в результате чего погиб один человек и ранен еще один мирный житель. Кроме того, россияне обстреляли область из минометов.

Фото: Полиция Сумской области

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