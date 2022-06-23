В Сумской области полицейские подорвались на мине, есть погибший
22 июня вечером в Ахтырском районе Сумской области во время патрулирования территории автомобиль полицейских наехал на мину и подорвался, двое правоохранителей получили ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, на место происшествия выехали взрывотехники и следователи, но потом раздался второй взрыв. В результате ранения получили еще пятеро, один человек погиб на месте.
Что касается ситуации в регионе ночью, то она прошла спокойно, без обстрелов.
20 июня в Сумской области два беспилотника врага сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины, в результате чего погиб один человек и ранен еще один мирный житель. Кроме того, россияне обстреляли область из минометов.
Фото: Полиция Сумской области