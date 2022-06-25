Июнь, 24 в 21:11

В Николаеве раздаются взрывы во время сигнала воздушной тревоги на территории области. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.

В Николаевской области продолжается воздушная тревога уже больше часа. Она началась в 19:58, а после 21:00 появились сообщения о взрывах. В Вооруженных Силах Украины подтвердили информацию.

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Всего воздушная тревога продолжается в девяти регионах Украины. Среди них – Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Кировоградская области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что сегодня одна из российских ракет попала по туалету на территории региона.