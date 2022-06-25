Под Ровным в автокатастрофе погиб 13-летний мальчик, на которого наехал водитель

Июнь, 25 в 19:14

В Ровенской области произошла автокатастрофа, в которой погиб 13-летний подросток. За рулем автомобиля находился 23-летний мужчина, который наехал на местного жителя.

По данным Национальной полиции, мальчик умер на месте трагедии в результате травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью. ДТП произошло на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов возле села Малушка.

Сейчас движение транспортных средств на этом участке дороги затруднено. Обстоятельства и причины автокатастрофы выясняют правоохранители.

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