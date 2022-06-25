Июнь, 25 в 20:49

В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

По неофициальной информации, в небе над Кривым Рогом сбили российскую ракету с помощью противовоздушной обороны.

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Следует отметить, что в Днепропетровской области продолжалась воздушная тревога с 20:34 до 20:57, то есть около 23 минут.

Сегодня также раздались взрывы в Ровенской области. Глава ОВА Виталий Коваль подтвердил, что произошло два ракетных удара по местной инфраструктуре.