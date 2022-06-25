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Факты / Происшествия

В Киевской области раздались взрывы во время сигнала тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Рятувальники МНС України
Фото: Depositphotos

В Киевской области раздалось несколько взрывов после начала сигнала воздушной тревоги на территории региона. Местных жителей призывают прятаться в убежище или бомбоубежище.

Стоит отметить, что в Киевской области продолжалась воздушная тревога с 18:30 до 19:48, то есть почти полтора часа.

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