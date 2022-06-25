Июнь, 25 в 19:48

В Киевской области раздалось несколько взрывов после начала сигнала воздушной тревоги на территории региона. Местных жителей призывают прятаться в убежище или бомбоубежище.

Стоит отметить, что в Киевской области продолжалась воздушная тревога с 18:30 до 19:48, то есть почти полтора часа.

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Также прогремели взрывы в Ровенской области. Предварительно сообщают о четырех взрывах в городе Сарны.