В Киевской области раздались взрывы во время сигнала тревоги
Требует проверки
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В Киевской области раздалось несколько взрывов после начала сигнала воздушной тревоги на территории региона. Местных жителей призывают прятаться в убежище или бомбоубежище.
Стоит отметить, что в Киевской области продолжалась воздушная тревога с 18:30 до 19:48, то есть почти полтора часа.
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Также прогремели взрывы в Ровенской области. Предварительно сообщают о четырех взрывах в городе Сарны.