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Факты / Происшествия

В Индустриальном районе Харькова раздаются взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Индустриальном районе Харькова раздаются взрывы
Фото: ГСЧС

В Индустриальном районе Харькова раздаются взрывы во время воздушной тревоги на территории области.

Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и область. Ранее враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.

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На территории области враг обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Началось несколько пожаров, есть погибшие и раненые.

В результате российских обстрелов в Изюмском районе пятеро мирных жителей ранены, одна женщина погибла. В Чугуеве двое раненых.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. На Харьковском направлении российские войска пытались штурмовать село Уды возле границы с Россией. Украинские защитники отбили штурм и заставили врага отойти с потерями.

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