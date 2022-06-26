Июнь, 25 в 23:06

В Индустриальном районе Харькова раздаются взрывы во время воздушной тревоги на территории области.

Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и область. Ранее враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.

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На территории области враг обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Началось несколько пожаров, есть погибшие и раненые.

В результате российских обстрелов в Изюмском районе пятеро мирных жителей ранены, одна женщина погибла. В Чугуеве двое раненых.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. На Харьковском направлении российские войска пытались штурмовать село Уды возле границы с Россией. Украинские защитники отбили штурм и заставили врага отойти с потерями.