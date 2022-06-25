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Факты / Происшествия

Попали выстрелом в голову: на Печерске обнаружили тело мертвого мужчины

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
національна поліція
Фото: Нацполиция

В Киеве на Печерске правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.

В одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долгое время громко работал телевизор, поэтому соседи обратились в полицию.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

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– Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в дом. В помещении правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову, — говорится в сообщении Нацполиции.

Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

національна поліція

Отметим, что в начале июня в Киеве мужчина убил женщину и малолетнего ребенка, а затем поджег квартиру, где они находились.

Сотрудники ГСЧС получили сообщение о пожаре в Деснянском районе столицы. Известно, что между родственниками возник конфликт, а затем и драка. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник: Нацполиция
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