Июнь, 25 в 16:13

В Киеве на Печерске правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.

В одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долгое время громко работал телевизор, поэтому соседи обратились в полицию.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

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– Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в дом. В помещении правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову, — говорится в сообщении Нацполиции.

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