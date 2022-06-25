Попали выстрелом в голову: на Печерске обнаружили тело мертвого мужчины
В Киеве на Печерске правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.
В одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долгое время громко работал телевизор, поэтому соседи обратились в полицию.
На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.
– Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в дом. В помещении правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову, — говорится в сообщении Нацполиции.
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