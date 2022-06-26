Июнь, 26 в 15:09

Российские войска продолжают хаотично обстреливать инфраструктуру Харьковской области. Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты разрушили спорткомплекс Харьковского политеха. До начала полномасштабной войны здесь ежедневно тренировались более тысячи детей и студентов. Сейчас там развалины, разрушенные дома, пожары и несколькометровые воронки от ракет.

По его словам, оккупанты обстрелами терроризируют мирных жителей Украины. В Харьковской области российская армия уже разрушила 4 019 жилых домов, 97 медицинских заведений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры и 12 промышленных предприятий.

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Синегубов отметил, что российские войска ежедневно бьют из разного вооружения по Харьковщине. Поэтому он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, иначе это может стоить жизни.

Глава ОВА попросил жителей Харьковщины больше времени оставаться в укрытиях и не выходить на улицы без необходимости.