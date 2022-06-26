Есть российский паспорт: мать пострадавшей девочки в Киеве достали из-под завалов
Мать 7-летней девочки, зажатой бетонной плитой после ракетных ударов по жилому дому в Киеве, достали из-под завалов.
Раненая женщина имеет российский паспорт. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, вероятнее всего отец девочки умер.
Дядя девочки сообщил Фактам ICTV, что о судьбе отца точно ничего неизвестно. Брат папы находится в больнице и следит за состоянием племянницы.
По его словам, семья проживала в Киеве. После начала полномасштабной войны сначала бежали на Западную Украину, затем в Словакию. А в мае снова вернулись в столицу.
Утром 26 июня раздались мощные взрывы в Киеве во время воздушной тревоги в области. Известно о попадании российских ракет по жилому дому, в результате чего есть пострадавшие и по меньшей мере один человек погиб.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, всего госпитализировали четырех пострадавших людей. Из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.