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Факты / Происшествия

Есть российский паспорт: мать пострадавшей девочки в Киеве достали из-под завалов

Юля Захарченко, редактор ленты
Есть российский паспорт: мать пострадавшей девочки в Киеве достали из-под завалов
Фото: Факты ICTV

Мать 7-летней девочки, зажатой бетонной плитой после ракетных ударов по жилому дому в Киеве, достали из-под завалов.

Раненая женщина имеет российский паспорт. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, вероятнее всего отец девочки умер.

Фото: Факты ICTV

Фото: Факты ICTV

Дядя девочки сообщил Фактам ICTV, что о судьбе отца точно ничего неизвестно. Брат папы находится в больнице и следит за состоянием племянницы.

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По его словам, семья проживала в Киеве. После начала полномасштабной войны сначала бежали на Западную Украину, затем в Словакию. А в мае снова вернулись в столицу.

Утром 26 июня раздались мощные взрывы в Киеве во время воздушной тревоги в области. Известно о попадании российских ракет по жилому дому, в результате чего есть пострадавшие и по меньшей мере один человек погиб.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, всего госпитализировали четырех пострадавших людей. Из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

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