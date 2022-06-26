Июнь, 26 в 10:45

Мать 7-летней девочки, зажатой бетонной плитой после ракетных ударов по жилому дому в Киеве, достали из-под завалов.

Раненая женщина имеет российский паспорт. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, вероятнее всего отец девочки умер.

Дядя девочки сообщил Фактам ICTV, что о судьбе отца точно ничего неизвестно. Брат папы находится в больнице и следит за состоянием племянницы.

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По его словам, семья проживала в Киеве. После начала полномасштабной войны сначала бежали на Западную Украину, затем в Словакию. А в мае снова вернулись в столицу.