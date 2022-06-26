Июнь, 26 в 11:58

Российская армия обстреляла Киев стратегическими крылатыми ракетами класса воздух-земля Х-101, запущенными из акватории Каспийского моря.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что они могут летать на расстояние до 5,5 тыс. км. Эти ракеты были запущены из самолетов Ту-95 и Ту-160.

По его словам, бомбардировщики взлетали из Астрахани, а запуск ракет осуществили над Каспийским морем.

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Х-101 (произносится Ха-101) – стратегическая крылатая ракета класса воздух-земля с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. По данным СМИ, имеет исключительно российское комплектование.

В ракете есть комбинированная система наведения для поражения цели: инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а в конечном участке используется самонаведение. Х-101 получает комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. Ракета может изменить цель даже после запуска в отличие от вооружения предыдущих поколений.