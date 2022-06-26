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Факты / Происшествия

Не успела сесть в машину: в Каховке взорвали авто коллаборантки

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Не успела сесть в машину: в Каховке взорвали авто коллаборантки
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области на территории временно оккупированной Каховки взорвали автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

Однако женщина не пострадала. По неподтвержденной информации, она не успела сесть внутрь машины.

После оккупации украинского города коллаборантка начала сотрудничать с российской армией и стала “главой” так называемого Каховского отдела образования.

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Депутат облсовета и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил информацию. По его словам, вчера поздно вечером в Каховке в районе Светлово горело авто, принадлежавшее коллаборантке.

Окончательно неизвестно, осталась ли жива Ирина Махнева. По мнению Хланя, всем коллаборантам нужно бежать как можно дальше.

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