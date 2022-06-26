Июнь, 26 в 12:38

В результате вчерашних ракетных ударов по Сарнам в Ровенской области погибли четыре человека и еще четверо мирных жителей ранены. Спасатели уже разобрали все завалы.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль отметил, что погибли мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

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По его словам, подразделения ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы, сейчас уже работают следователи.

Вечером 25 июня прогремели взрывы в Сарнах на Ровенщине. Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры: СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей, отметил Коваль.

В это время в Ровенской области длилась воздушная тревога. После взрывов в небе появился сильный и густой дым. В сети появилось видео с мест ракетных обстрелов. На записях можно заметить, что вместо построек остались руины, а повсюду лежат обломки.