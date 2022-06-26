Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Под завалами нашли еще одного человека: в результате ударов по Сарнам погибли четверо жителей

Юля Захарченко, редактор ленты
Под завалами нашли еще одного человека: в результате ударов по Сарнам погибли четверо жителей
Фото: Факты ICTV

В результате вчерашних ракетных ударов по Сарнам в Ровенской области погибли четыре человека и еще четверо мирных жителей ранены. Спасатели уже разобрали все завалы.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль отметил, что погибли мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят

По его словам, подразделения ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы, сейчас уже работают следователи.

Фото: Факты ICTV

Вечером 25 июня прогремели взрывы в Сарнах на Ровенщине. Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры: СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей, отметил Коваль.

В это время в Ровенской области длилась воздушная тревога. После взрывов в небе появился сильный и густой дым. В сети появилось видео с мест ракетных обстрелов. На записях можно заметить, что вместо построек остались руины, а повсюду лежат обломки.

Читайте
Могут летать на расстояние до 5,5 тыс. км: оккупанты обстреляли Киев ракетами Х-101

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка