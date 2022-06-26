Ракетный удар по Киеву: один человек погиб, пятеро получили ранения
Из-под завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева, в которую попала российская ракета, достали маленькую девочку, продолжаются поиски ее мамы.
Об этом сообщил начальник ГСЧС в Шевченковском районе Киева Сергей Шевчук.
Кроме того, есть информация об одном погибшем – предварительно, это мужчина.
Сейчас идет разбор завалов и поиски 36-летней матери девочки, которую уже удалось извлечь из-под обломков дома.
Об общем количестве людей, которые могли оказаться в ловушке завалов, Сергей Шевчук ответил следующее:
– Есть информация, что 36-летняя женщина находится под плитой. Больше информации нет.
ОБНОВЛЕНО в 10.00:
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Шевченковском районе Киева ранения получили пять человек.
На месте работает 22 пожарно-спасательной техники и 78 спасателей.
Ранее в ГСЧС показали масштабы разрушений жилой многоэтажки в Шевченковском районе Киева
Фото: Ольга Чайко