Июнь, 26 в 9:45

Из-под завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева, в которую попала российская ракета, достали маленькую девочку, продолжаются поиски ее мамы.

Об этом сообщил начальник ГСЧС в Шевченковском районе Киева Сергей Шевчук.

Кроме того, есть информация об одном погибшем – предварительно, это мужчина.

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Сейчас идет разбор завалов и поиски 36-летней матери девочки, которую уже удалось извлечь из-под обломков дома.

Об общем количестве людей, которые могли оказаться в ловушке завалов, Сергей Шевчук ответил следующее:

– Есть информация, что 36-летняя женщина находится под плитой. Больше информации нет.

ОБНОВЛЕНО в 10.00:

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Шевченковском районе Киева ранения получили пять человек.

На месте работает 22 пожарно-спасательной техники и 78 спасателей.

Ранее в ГСЧС показали масштабы разрушений жилой многоэтажки в Шевченковском районе Киева

Фото: Ольга Чайко