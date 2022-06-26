Июнь, 26 в 15:14

Сегодня, 26 июня, российские военные из артиллерии и РСЗО Град обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, враг на протяжении нескольких часов лупил по Зеленодольской общине.

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Оккупанты трижды били из Градов и ствольной артиллерии по жилым домам.

В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам Резниченко, от вражеских обстрелов в городе есть разрушенные многоэтажки. Повреждены дом культуры и почты.

Напомним, что 18 июня оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Днепропетровской области. Тогда было известно о трех пострадавших.

На следующий день утром во время тушения пожара взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб, двоих госпитализировали. В тот же день один из них скончался в больнице.

20 июня спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате ракетного удара по нефтебазе.