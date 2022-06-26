Июнь, 26 в 10:53

Сегодня ранним утром, 26 июня, российская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома и подчеркивают, что это самый настоящий ядерный терроризм.

Пролет вражеской ракеты запечатлен на видео.

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Ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.

— В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение рабочего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой! – отметили в Энергоатоме.

5 июня в 5.30 российская крылатая ракета пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом