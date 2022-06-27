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Оккупанты ранили шесть человек, которые готовили еду на улице из-за отсутствия воды и газа

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты ранили шесть человек, которые готовили еду на улице из-за отсутствия воды и газа
Фото: Офис генпрокурора

Российские войска в который раз обстреляли Донецкую область. Вражеская армия ударила из реактивной артиллерии по Краматорскому, Покровскому и Бахмутскому районам. В результате обстрелов ранены шестеро мирных жителей, один из них потом умер в больнице.

По данным Офиса генерального прокурора, в селе Новолуганское российские войска ранили шесть человек, которые готовили еду на улице возле собственных домов, поскольку отсутствовало снабжение водой, газом и электричеством. Один человек от полученных ранений впоследствии умер в медицинском учреждении.

Фото: Офис генпрокурора

Оккупанты обстреляли города Бахмут, Торецк и Константиновка, села Катериновка, Малиновка, Клищиевка и Ягодное. Разрушены ряд жилых домов, повреждены учебное заведение, хозяйственные и другие сооружения. Начался пожар на лесопосадке и полях с пшеницей.

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Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура открыла шесть уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (по ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
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