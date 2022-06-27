Июнь, 27 в 17:40

Российские войска в который раз обстреляли Донецкую область. Вражеская армия ударила из реактивной артиллерии по Краматорскому, Покровскому и Бахмутскому районам. В результате обстрелов ранены шестеро мирных жителей, один из них потом умер в больнице.

По данным Офиса генерального прокурора, в селе Новолуганское российские войска ранили шесть человек, которые готовили еду на улице возле собственных домов, поскольку отсутствовало снабжение водой, газом и электричеством. Один человек от полученных ранений впоследствии умер в медицинском учреждении.

Оккупанты обстреляли города Бахмут, Торецк и Константиновка, села Катериновка, Малиновка, Клищиевка и Ягодное. Разрушены ряд жилых домов, повреждены учебное заведение, хозяйственные и другие сооружения. Начался пожар на лесопосадке и полях с пшеницей.

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