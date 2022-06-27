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Обманул более 20 человек: в Киеве объявили подозрение мошеннику, обещавшему эвакуацию из Мариуполя

Юлия Соколова, редактор ленты
Обманул более 20 человек: в Киеве объявили подозрение мошеннику, обещавшему эвакуацию из Мариуполя
Фото: Нацполиция

В Киеве объявили подозрение 21-летнему мошеннику, обещавшему людям эвакуировать их родственников из временно оккупированного российскими войсками города Мариуполь (Донецкая область).

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, аферист обманул более 20 человек на общую сумму 60 тыс. грн.

В Telegram-каналах злоумышленник публиковал объявления о якобы помощи по эвакуации жителей временно оккупированных территорий Украины. За свои услуги он просил денег.

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– На объявление отозвалась девушка, просившая вывезти из Мариуполя маму. Потерпевшая сбросила на карточку деньги “перевозчику” в сумме 20 тыс. грн, однако он никаких действий по эвакуации родственницы женщины не предпринял, — рассказал об одном из случаев руководитель столичной полиции Иван Выговский.

Злоумышленника разоблачили в мае. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли мобильный телефон, информация в котором подтверждала преступную деятельность. Кроме того, изъята банковская карточка и выписка о поступлении денег от потерпевшей девушки.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Полицейские и прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде ареста. В случае доказательства вины ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Недавно в Запорожской области разоблачили мошенников, которые звонили родственникам и близким украинских защитников, предлагая свою “помощь” для якобы их освобождения из плена. После получения денег злоумышленники исчезали. За свои “услуги” они требовали до 200 тыс. грн.

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Источник: Нацполиция
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