Июнь, 27 в 20:00

Уже известно о 10 погибших и еще 40 раненых жителях в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин отметил, что российский удар по ТРЦ Амстор не мог иметь никакой цели, кроме террора украинцев.

Обновлено в 20.00. По последним данным, 21 человек ранен и госпитализирован. Среди них шесть граждан – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставили амбулаторную помощь (без госпитализации), в частности, двум детям. Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга.

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– Это был просто гражданский объект, куда мирные украинцы пришли за покупками. Уже всем понятно, что цель России – это геноцид украинцев, — убежден глава Полтавской ОВА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что в ТРЦ в Кременчуге российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22 М3.

Самолеты российской армии взлетели из аэродрома Шайковка, а запуск ракет осуществили из Курской области на территории России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что Украине необходимо больше вооружения и систем противовоздушной обороны, чтобы защитить мирных жителей от террора российской армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Кремль перешел к откровенному террору мирного населения, а введенные санкции “сломают хребет” России.

Днем 27 июня российские войска ударили ракетами по ТРЦ в Кременчуге, где находились тысячи жителей. Пока неизвестно точное количество погибших и пострадавших, поскольку спасательные работы продолжаются.