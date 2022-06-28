Июнь, 28 в 18:54

Экипаж автобуса Кракен бригады Госпитальеры попал в ДТП, в результате которого погиб медик.

Об этом сообщила народный депутат Украины, командир бригады Госпитальеры Яна Зинкевич.

Автобус медиков столкнулся с военным КрАЗом, в котором пробилось колесо. По словам Зинкевич, грузовик стоял на дороге без каких-либо осветительных знаков.

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– К сожалению, в нашей семье Госпитальеров произошло страшное горе. Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КрАЗом. Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью, — говорится в посте.

Автобус Госпитальеров попал в ДТП: погиб медик, есть раненые / 3 фотографии

Отмечается, что медик в последние годы проживала и имела семью в Австрии, но вернулась в Украину, чтобы спасать раненых. За последние дни она оказала помощь десяткам людей.

Также в результате ДТП пострадал травматолог Коринф, гражданин Греции, который получил серьезное повреждение руки.

— Получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована, и он уже не сможет работать по своей специальности. Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анестезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени, — сообщила Зинкевич.

Сейчас весь экипаж находится в лечебных заведениях, а затем будет проходить реабилитацию.

— Сейчас мы должны провести в последний путь наше солнышко Австрийку. И поддержать ее семью. Прощание и молебен будут проходить в Михайловском соборе в четверг в 12.30. Прощание на Байковом кладбище в 14.30. Австрийка завещала нам, что должна быть кремация. После этого будет прощальный ужин, место и время еще уточняются, – добавила Зинкевич.

Отметим, что Госпитальеры — это добровольческая организация парамедиков, основанная Яной Зинкевич в начале боевых действий в Украине в 2014 году.

Фото: Яна Зинкевич