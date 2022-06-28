Июнь, 28 в 16:40

Следствию предстоит выяснить, соблюдали ли правила безопасности люди в ТЦ Кременчуга, в который вчера попали вражеские ракеты.

Об этом на брифинге на месте происшествия сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, люди погибли именно из-за того, что остались в ТЦ, а не ушли в укрытие.

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— К сожалению, эти люди погибли именно из-за того, что ТЦ продолжал работать и люди остались внутри, проигнорировав воздушную тревогу. Действия администрации будут предметом отдельного расследования. Будет проведено соответствующее исследование, – сказал Монастырский.

Он также обратился ко всем государственным и частным структурам, торговым и развлекательным центрам не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Ранее глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин отметил, что напротив торгового центра есть укрытие, в которое люди должны идти во время воздушной тревоги. Однако ТЦ не прекращал свою работу.

— Почему сейчас остались и работники, и посетители, выяснит следствие, — сказал глава ОВА.

Уже больше суток продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного торгового центра. Работают полицейские, военные, спасатели, коммунальные службы. Пока известно о более 20 погибших. Сколько еще не может быть жертв, неизвестно.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ранее Денис Монастырский заявил, что никаких военных объектов вокруг ТЦ Амстор в Кременчуге не было в радиусе 5 км.