Оккупанты ударили ракетами по Криворожской ТЭС

Июнь, 28 в 20:52

Российские оккупанты во вторник, 28 июня, нанесли удар по территории Криворожской ТЭС. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, на данный момент последствия удара россиян по территории ТЭС выясняются.

Лукашук отметил, что российские оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги.

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Всего за 28 июня россияне выпустили по Днепропетровщине шесть ракет – четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр были сбиты силами ПВО. Лукашук отметил, что три были сбиты над Синельниковским районом, еще одна – над Днепром.

— К сожалению, две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий, — отметил он.

Сейчас сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

Накануне ЦПД при СНБО предупреждал, что российское Минобороны может готовить новые взрывы на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области. Местных жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть осторожными.

В ЦПД отмечали, что рашисты готовят новые провокации, в которых хотят обвинить украинских военных.

Фото: ДТЭК Энерго

Источник: Николай Лукашук