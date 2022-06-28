Июнь, 28 в 17:41

В сети появилось видео взрыва после ракетного удара по ТЦ Амстор в Кременчуге.

Камеры наблюдения зафиксировали реакции людей, которые находились в то время на территории Вознесеновского парка.

На видео можно увидеть, как люди в панике разбегались в разные стороны. В частности, один мужчина нырнул в водоем, а его девушка убежала в противоположном направлении от взрыва.

Сейчас смотрят

Также с другого ракурса заметны дедушка с внуком, которые быстро побежали прятаться за ближайшее дерево.

Ударная волна была настолько сильной, что обломки снаряда долетели даже до камер, расположенных в полукилометре от ТЦ Амстор.

Отметим, что в результате ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 18 гражданских, десятки человек пострадали. Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы.

27 июня еще одна российская ракета попала в стадион. По данным Командования Воздушных сил, Россия выпустила ракеты с далеких бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Шайковка. Пуски производили из Курской области.