Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Прохожие ныряли в водоем и убегали: появилось видео взрыва после прилета по ТЦ в Кременчуге

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Кременчук

В сети появилось видео взрыва после ракетного удара по ТЦ Амстор в Кременчуге.

Камеры наблюдения зафиксировали реакции людей, которые находились в то время на территории Вознесеновского парка.

На видео можно увидеть, как люди в панике разбегались в разные стороны. В частности, один мужчина нырнул в водоем, а его девушка убежала в противоположном направлении от взрыва.

Сейчас смотрят

Также с другого ракурса заметны дедушка с внуком, которые быстро побежали прятаться за ближайшее дерево.

Ударная волна была настолько сильной, что обломки снаряда долетели даже до камер, расположенных в полукилометре от ТЦ Амстор.

Отметим, что в результате ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 18 гражданских, десятки человек пострадали. Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы.

27 июня еще одна российская ракета попала в стадион. По данным Командования Воздушных сил, Россия выпустила ракеты с далеких бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Шайковка. Пуски производили из Курской области.

Читайте
Обстрел ТЦ в Кременчуге может стать предметом рассмотрения в Гааге - Венедиктова

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка