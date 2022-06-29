Июнь, 28 в 23:23

В Харькове около 23 часов во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По неподтвержденным данным, из российского Белгорода вылетело несколько ракет.

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Харків.Суспільне сообщает, что в городе зафиксировали два ракетных взрыва. После второго в южной части Харькова вспыхнул огромный пожар.

Пока официальной информации о случившемся нет.

В понедельник, 27 июня, российские войска снова обстреляли Харьков и область. Под вражеский обстрел попал район Северная Салтовка.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тогда сообщил, что в результате атаки ранены 19 человек, среди которых четыре ребенка. Кроме того, четверо харьковчан погибли.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате атаки возросло до 20 человек. Следователи фиксируют последствия обстрела Немышлянского и Московского районов Харькова.