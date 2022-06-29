В Новой Каховке слышны взрывы: возможно попадание в склад оккупантов
В оккупированной Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилет и слышны взрывы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По предварительным данным, попадание во вражеский склад боеприпасов.
Кроме того, сообщается о взрывах и в Одесской области. В Вооруженных силах подчеркивают, что это работает противовоздушная оборона.
В настоящее время воздушная тревога звучит в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
14 июня во временно оккупированном городе Новая Каховка раздавались взрывы. Тогда сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов. Поэтому в городе происходит их детонация.
11 июня в Новой Каховке прогремел взрыв, местные жители сообщают, что после началась автоматная перестрелка.