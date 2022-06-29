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Факты / Происшествия

В Новой Каховке слышны взрывы: возможно попадание в склад оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилет и слышны взрывы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, попадание во вражеский склад боеприпасов.

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Кроме того, сообщается о взрывах и в Одесской области. В Вооруженных силах подчеркивают, что это работает противовоздушная оборона.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

14 июня во временно оккупированном городе Новая Каховка раздавались взрывы. Тогда сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов. Поэтому в городе происходит их детонация.

11 июня в Новой Каховке прогремел взрыв, местные жители сообщают, что после началась автоматная перестрелка.

Источник: Генштаб ВСУ
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