Июнь, 28 в 21:33

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилет и слышны взрывы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, попадание во вражеский склад боеприпасов.

Сейчас смотрят

Кроме того, сообщается о взрывах и в Одесской области. В Вооруженных силах подчеркивают, что это работает противовоздушная оборона.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

14 июня во временно оккупированном городе Новая Каховка раздавались взрывы. Тогда сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов. Поэтому в городе происходит их детонация.

11 июня в Новой Каховке прогремел взрыв, местные жители сообщают, что после началась автоматная перестрелка.