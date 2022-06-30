Июнь, 29 в 21:48

В селе Демидов под Киевом молния попала в восстановленный автомобильный мост через реку Ирпень, разрушенный российскими солдатами после полномасштабного вторжения на территорию Украины. Из-за сильного удара молнии произошла детонация взрывного устройства.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, теперь мост разрушен. Один человек погиб, и по меньшей мере двое ранены, отметили в Киевской ОВА. Автомобильное и пешеходное движение через мост остановлено, объезд возможен только через другую автодорогу.

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Легковые машины могут двигаться по трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Этой схемой объезда могут воспользоваться водители грузовиков, которые перевозят товары весом более 10 тонн.

Заместитель главы Офиса президента отметил, что в Украине еще долго полномасштабная война России будет напоминать о себе. Однако экстренные службы обследуют мост и определяют объем ремонта.