Июнь, 29 в 12:11

Местные СМИ сообщают о взрывах в Харькове. По информации Суспильного, речь идет об Индустриальном и Немышлянском районах.

Тем временем в местных пабликах пишут, что по городу было несколько прилетов.

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В 10.36 жителей Харькова и Харьковской территориальной общины предупреждали об угрозе артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов.

Официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.

27 июня российские войска также обстреляли Харьков и область. Под вражеский огонь попал район Северная Салтовка.

Тогда в результате вражеского обстрела четыре человека погибли, еще 20 — получили ранения.

По мнению экспертов, усиление ракетных ударов РФ связано с тем, что Москва мстит за свои неудачи на фронте и в политической плоскости.