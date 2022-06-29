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Местные сообщают о нескольких прилетах: в Харькове слышны взрывы

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Местные сообщают о нескольких прилетах: в Харькове слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Местные СМИ сообщают о взрывах в Харькове. По информации Суспильного, речь идет об Индустриальном и Немышлянском районах.

Тем временем в местных пабликах пишут, что по городу было несколько прилетов.

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В 10.36 жителей Харькова и Харьковской территориальной общины предупреждали об угрозе артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов.

Официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.

27 июня российские войска также обстреляли Харьков и область. Под вражеский огонь попал район Северная Салтовка.

Тогда в результате вражеского обстрела четыре человека погибли, еще 20 — получили ранения.

По мнению экспертов, усиление ракетных ударов РФ связано с тем, что Москва мстит за свои неудачи на фронте и в политической плоскости.

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