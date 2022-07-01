Июль, 01 в 12:30

В результате вражеских обстрелов Одесской области ночью 1 июля погибли 19 человек, еще 38 — получили ранения, среди них несколько детей.

Об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

— Двое раненых в критическом состоянии. Буквально в течение часа их начнут оперировать врачи. Мы видим, что враг коварно атакует нас. Я даже не знаю, как это трактовать: или это месть за то, что мы освобождаем свои территории, как вчера был освобожден остров Змеиный. Но сегодня мы видим ответ РФ ракетными ударами по непосредственно гражданским объектам. Мы не можем больше никак квалифицировать эти действия, кроме как нарушение законов и правил войны, – объяснил он.

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Напомним, ночью 1 июля в Одесской области одна российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом, а вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне запустили ракеты с направления Черного моря.

Подробности ракетного удара по Одесчине – читайте в материале.