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Факты / Происшествия

В Харькове раздалось несколько мощных взрывов

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Харькове раздалось несколько мощных взрывов
Фото: Pixabay

В Харькове во время тревоги раздались сильнейшие взрывы.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Несколько взрывов было слышно во время воздушной тревоги. Военные подчеркивают, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и не оставлять укрытий до окончания тревоги.

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В соцсетях сообщают, что снова летят ракеты из российского Белгорода.

Сейчас тревога продолжается в Харьковской, Николаевской, Одесской и Луганской областях, на остальной территории Украины спокойно.

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29 июня в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова раздались взрывы. В местных пабликах писали, что по городу было несколько прилетов.

Источник: Генштаб ВСУ
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