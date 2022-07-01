В Харькове раздалось несколько мощных взрывов
Фото: Pixabay
В Харькове во время тревоги раздались сильнейшие взрывы.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Несколько взрывов было слышно во время воздушной тревоги. Военные подчеркивают, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и не оставлять укрытий до окончания тревоги.
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В соцсетях сообщают, что снова летят ракеты из российского Белгорода.
Сейчас тревога продолжается в Харьковской, Николаевской, Одесской и Луганской областях, на остальной территории Украины спокойно.
29 июня в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова раздались взрывы. В местных пабликах писали, что по городу было несколько прилетов.