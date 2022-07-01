В оккупированных Ровеньках прогремели взрывы — горит нефтебаза
Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области произошли взрывы. Местные Telegram-каналы пишут, что они прозвучали на нефтебазе.
Российские пропагандистские каналы уже начали истерически писать, что удар по нефтебазе в Ровеньках нанесли из ракетной артиллерийской системы HIMARS.
Их недавно США предоставили Украине как военную помощь в войне против России. Но в ВСУ эту информацию пока не комментировали.
Напомним, 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.
В оперативном командовании Юг рассказали, что после очередного обстрела ВСУ, россияне спешно эвакуировали остатки своего гарнизона двумя катерами.
В американском Институте изучения войны уже отметили, что отступление армии РФ с острова Змеиный снизит давление на украинское побережье, ведь с острова исчезнет враждебная ПВО и ракетные системы.