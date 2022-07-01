Июль, 01 в 13:33

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области произошли взрывы. Местные Telegram-каналы пишут, что они прозвучали на нефтебазе.

Российские пропагандистские каналы уже начали истерически писать, что удар по нефтебазе в Ровеньках нанесли из ракетной артиллерийской системы HIMARS.

Их недавно США предоставили Украине как военную помощь в войне против России. Но в ВСУ эту информацию пока не комментировали.

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Напомним, 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.

В оперативном командовании Юг рассказали, что после очередного обстрела ВСУ, россияне спешно эвакуировали остатки своего гарнизона двумя катерами.

В американском Институте изучения войны уже отметили, что отступление армии РФ с острова Змеиный снизит давление на украинское побережье, ведь с острова исчезнет враждебная ПВО и ракетные системы.