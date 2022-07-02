Июль, 02 в 17:46

В Одесской области 19-летний житель Тарутинской общины Болградского района жестоко убил шестерых собак своей соседки, а все из-за отказа одолжить ему денег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Потерпевшая вчера сообщила полицейским, что кто-то жестоко убил ее домашних любимцев. А через несколько часов правоохранители установили причастного к преступлению.

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Как удалось установить, накануне молодой человек пришел к женщине с просьбой одолжить ему деньги, однако услышал отказ. Именно поэтому парень спланировал месть.

Ночью злоумышленник подошел ко двору потерпевшей, и, убедившись, что хозяйки нет дома, перепрыгнул через забор. Во дворе парень нашел топор, которым и убил собаку, а затем заранее подготовленной строительной пилой и пятерых ее щенков.

Орудие преступления полицейские изъяли, а тела животных направили на экспертизу. Мужчина свою вину не возражает.

Молодые люди инкриминируют жестокое обращение, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.