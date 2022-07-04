Июль, 03 в 21:54

Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно ведет огонь по гражданским, а не военным объектам. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По данным СБУ, сейчас известно о смерти шести мирных жителей, а еще 15 человек травмированы. Правоохранители осматривают места, подвергшиеся обстрелам российской армии.

— Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В списке мишеней – жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив. Снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы, — подчеркнул глава СБУ.

По его словам, агрессивные действия российской армии – это очередная террористическая атака врага, за которую он обязательно будет нести ответственность.

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