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Террористическая атака РФ: в результате обстрелов по Славянску и Краматорску погибли шесть человек

Юля Захарченко, редактор ленты
Террористическая атака РФ: в результате обстрелов по Славянску и Краматорску погибли шесть человек
Фото: СБУ

Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно ведет огонь по гражданским, а не военным объектам. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По данным СБУ, сейчас известно о смерти шести мирных жителей, а еще 15 человек травмированы. Правоохранители осматривают места, подвергшиеся обстрелам российской армии.

Фото: СБУ

— Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В списке мишеней – жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив. Снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы, — подчеркнул глава СБУ.

По его словам, агрессивные действия российской армии – это очередная террористическая атака врага, за которую он обязательно будет нести ответственность.

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Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 действующего Уголовного кодекса). Наибольшее наказание за это преступление предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

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Источник: СБУ
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