В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре — есть раненые
В торговом центре Копенгагена произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек.
Полиция Дании сообщила, что офицеры были отправлены в торговый центр Field’s после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям внутри центра оставаться на месте и ждать помощи полиции.
– Мы все еще на месте, раздались выстрелы, несколько человек ранены. Работаем на месте. Люди в здании должны оставаться на месте и ждать полицию. Всем остальным следует держаться подальше от Field’s, говорится в сообщении.
Впоследствии полиция сообщила об аресте одного подозреваемого, однако другие подробности не сообщаются.
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Источник: Полиция Дании