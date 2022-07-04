В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре — есть раненые

Июль, 03 в 21:34

В торговом центре Копенгагена произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек.

Полиция Дании сообщила, что офицеры были отправлены в торговый центр Field’s после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям внутри центра оставаться на месте и ждать помощи полиции.

– Мы все еще на месте, раздались выстрелы, несколько человек ранены. Работаем на месте. Люди в здании должны оставаться на месте и ждать полицию. Всем остальным следует держаться подальше от Field’s, говорится в сообщении.

Впоследствии полиция сообщила об аресте одного подозреваемого, однако другие подробности не сообщаются.

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Источник: Полиция Дании