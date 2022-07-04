Июль, 04 в 9:16

В 4 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, целью оккупантов стала общеобразовательная школа. Сейчас спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, пострадавших нет, в гимназии никого не было.

Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Харькове / 5 фотографий

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Олег Синегубов добавил, что на территории области оккупанты в течение суток били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие здания.

За минувшие сутки от рук оккупантов погибли трое жителей села Безруки Дергачевской общины. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии. Ранены шесть человек.

Также в течение суток российские захватчики пытались вести наступление на село Прудянка на Харьковском направлении. Но враг понес потери и отступил.

В районе Изюма российские войска ведут наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Олег Синегубов