СБУ ликвидировала канал незаконной легализации россиян, которые сбежали в Украину

Июль, 04 в 15:38

СБУ обезвредила организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией россиян и граждан стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.

По данным СБУ, нелегалы ​​могли использовать спецслужбы России для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины.

— Незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под его руководством участники схемы “гарантировали” иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. Также нелегалам обещали трудоустройство в сервисах доставки в Киеве и Львове.

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Стоимость услуг злоумышленников составляла от $10 тыс. до $15 тыс. с человека, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления.

Организатор схемы и его сообщник задержаны в Киеве на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере $10 тыс. Во время обысков по местам работы и проживания задержанных правоохранители обнаружили почти 13 млн в гривневом эквиваленте.

На данный момент злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.