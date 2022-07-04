Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

СБУ ликвидировала канал незаконной легализации россиян, которые сбежали в Украину

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
СБУ ликвидировала канал незаконной легализации россиян, которые сбежали в Украину
Фото: СБУ

СБУ обезвредила организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией россиян и граждан стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.

По данным СБУ, нелегалы ​​могли использовать спецслужбы России для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины.

— Незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под его руководством участники схемы “гарантировали” иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. Также нелегалам обещали трудоустройство в сервисах доставки в Киеве и Львове.

Сейчас смотрят

Стоимость услуг злоумышленников составляла от $10 тыс. до $15 тыс. с человека, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления.

Фото: СБУ

Организатор схемы и его сообщник задержаны в Киеве на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере $10 тыс. Во время обысков по местам работы и проживания задержанных правоохранители обнаружили почти 13 млн в гривневом эквиваленте.

На данный момент злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Читайте
СБУ обезвредила агентов РФ в Николаевской области, которые собирали данные о позициях ВСУ

Источник: СБУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка