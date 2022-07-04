В Киеве бывшие правоохранители обворовали хранилище драгоценных металлов на 90 млн грн

Июль, 04 в 17:37

В Киеве разоблачили трех бывших правоохранителей, обворовавших хранилище драгоценных металлов на общую сумму 90 млн грн. Оно было повреждено в результате вражеских обстрелов, поэтому злоумышленники проникли в помещение почтовых отправлений Госспецсвязи, в котором хранились различные металлы и ювелирные изделия.

Правоохранители провели 15 обысков в Киеве и области, во время которых изъяли часть украденных ювелирных изделий общим весом 8 кг, оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и деньги. Задержаны три человека, которым сообщили о подозрении, а также для них хотят избрать меры пресечения.

Следователи устанавливают других возможных участников. Прокуратура открыла уголовное производство по факту тайного похищения драгоценных металлов и ювелирных изделий из хранилища почтовых отправлений ГП Спецсвязи, совершенных в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас смотрят

Наибольшее наказание предусматривает до восьми лет тюремного заключения. Сейчас досудебное расследование по уголовному производству продолжается.