В Киеве бывшие правоохранители обворовали хранилище драгоценных металлов на 90 млн грн
В Киеве разоблачили трех бывших правоохранителей, обворовавших хранилище драгоценных металлов на общую сумму 90 млн грн. Оно было повреждено в результате вражеских обстрелов, поэтому злоумышленники проникли в помещение почтовых отправлений Госспецсвязи, в котором хранились различные металлы и ювелирные изделия.
Правоохранители провели 15 обысков в Киеве и области, во время которых изъяли часть украденных ювелирных изделий общим весом 8 кг, оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и деньги. Задержаны три человека, которым сообщили о подозрении, а также для них хотят избрать меры пресечения.
Следователи устанавливают других возможных участников. Прокуратура открыла уголовное производство по факту тайного похищения драгоценных металлов и ювелирных изделий из хранилища почтовых отправлений ГП Спецсвязи, совершенных в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).
Наибольшее наказание предусматривает до восьми лет тюремного заключения. Сейчас досудебное расследование по уголовному производству продолжается.